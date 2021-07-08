Новый Kia Sportage установил рекорд в первый день продаж

Корейская марка сообщила, что в первый день приёма заказов на покупку кроссовера было оформлено 16 078 контрактов. И это только в Южной Корее, на рынок которой модель вышла первой.

Такой показатель предзаказов является рекордным в сегменте компактных кроссоверов, но не рекордным среди моделей Kia: пока самое большое количество заказов в первые сутки у четвёртой генерации Kia Sorento - 18 941.

"Это реакция клиентов на инновационный салон, подобного которому не встретишь на других кроссоверах этого сегмента. Мы станем лидерами рынка компактных SUV с новым Sportage", - прокомментировали успех новинки в компании.

Новый Kia Sportage был представлен 6 июля 2021 года, в этот же день марка открыла приём заказов. К этому моменту кроссовер предлагается с бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 180 л.с. и 186-сильным дизелем. В будущем обещаны гибриды.