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08.07.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage установил рекорд в первый день продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Корейская марка сообщила, что в первый день приёма заказов на покупку кроссовера было оформлено 16 078 контрактов. И это только в Южной Корее, на рынок которой модель вышла первой.

Фото: Пресс-служба Kia
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Такой показатель предзаказов является рекордным в сегменте компактных кроссоверов, но не рекордным среди моделей Kia: пока самое большое количество заказов в первые сутки у четвёртой генерации Kia Sorento - 18 941.

"Это реакция клиентов на инновационный салон, подобного которому не встретишь на других кроссоверах этого сегмента. Мы станем лидерами рынка компактных SUV с новым Sportage", - прокомментировали успех новинки в компании.

Новый Kia Sportage был представлен 6 июля 2021 года, в этот же день марка открыла приём заказов. К этому моменту кроссовер предлагается с бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 180 л.с. и 186-сильным дизелем. В будущем обещаны гибриды.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia