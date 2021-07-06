Kia рассказала подробности о новом Kia Sportage: "лучший городской SUV"

Марка Kia опубликовала технические характеристики пятой генерации Sportage, который выходит на рынок Южной Кореи. В компания заявляют, что модель может претендовать на звание лучшего городского кроссовера.

Внешность кроссовера и салон были раскрыты в начале июня. Тогда же в компании сообщили, что Sportage можно будет заказать во "вседорожном" исполнении X-Line, теперь же стало известно об ещё одной версии - GT Line, которое, по словам компании, является полной противоположностью X-Line, отличаясь яркими акцентами и аксессуарами "под спорт".

Наконец-то стали известны габаритные параметры модели: длина колёсной базы - 2755 мм. Напомним, столько же - у четвёртого соплатформенного Tucson. У прошлого поколения, напомним, она равна 2670 мм. Длина выросла до 4660 мм (+ 175 мм), ширина - до 1865 мм (+ 10 мм), высота - до 1660 мм (+ 5 мм).

В Kia отметили, что новый Sportage является лидером по количеству свободного пространства в салоне: от сиденья дивана до потолка - целый метр, а от спинки до переднего кресла - 1050 мм. Объём багажного отделения равен 637 литров (по методике измерения VDA).

Спереди у Kia Sportage подвеска на стойках "МакФерсон", сзади - четырёхрычажка. Кроссовер можно оснастить адаптивной подвеской ESC - Electric Control Suspension, которая в режиме реального времени изменяет степень демпфирования в зависимости от условий вождения.

Фото: Пресс-служба Kia.

Базовым для Kia Sportage является турбированная "четвёрка" 1.6 литра мощностью 180 л.с. с модернизированной системой охлаждения, встроенной системой управления температурой в камере сгорания, шарикоподшипником с низким эффектом трения.

Также для Sportage предложен двухлитровый дизельный двигатель с отдачей 186 л.с. Он получил улучшенную систему смазки и охлаждения, термостат с электронным управлением, масляный насос переменной производительности.

Фото: Пресс-служба Kia.

Для двигателя 1.6 литра доступны 6-ступенчатая МКП и 7-скоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Двухлитровый дизель работает в паре с 8-диапазонным "автоматом".

В будущем Kia Sportage будет доступен с гибридными силовыми установками, как и Hyundai Tucson четвёртой генерации. Гибриды получат систему E-Handling, подробности о которой пока не сообщаются, но отмечается, что благодаря ей динамические характеристики, манёвренность и устойчивость выйдут на новый уровень.

Фото: Пресс-служба Kia.

Изменения коснулись трансмиссии: на новом Sportage дебютировал новый режим Terrain Mode, который ориентирован на бездорожье: "режим Terrain Mode автоматически регулирует настройки Sportage таким образом, чтобы динамика автомобиля была оптимальной для любого дорожного покрытия, включая снег, грязь и песок".

После отключения Terrain Mode трансмиссия переключается в режим, установленный по умолчанию, который имеет поднастройки "Комфорт", "Эко", "Спорт" или "Смарт".

Что касается цифровизации салона, то Sportage в топовых версиях получил изогнутую стеклянную панель, объединяющую 12-дюймовые экраны цифровой комбинации приборов и мультимедиа. Разумеется, на борту кроссовера - полный список электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, различные системы предотвращения столкновений, а также система дистанционного паркинга.

Продажи на мировых рынках стартуют ближе к концу года. В России новинка появится в первой половине 2022 года.