Kia рассказала, когда новые Cerato и Sportage приедут в Россию

Процесс трансформации марки Kia официально запущен в России: с 1 июля марка начинает использовать в промо новые логотип и слоган. До конца 2021 года шильдики будут сменены у 12 моделей.

Логотип и девиз, который звучит теперь как Movement that inspires ("Движение, которое вдохновляет"), были представлены в начале 2021 года.

Обновлённый седан Cerato станет первой моделью, которая примерит новые шильдики, он появится у дилеров уже в сентябре. В Южной Корее обновлённый Cerato был представлен в апреле, на домашнем рынке модель продаётся под именем K3.

"До конца 2021 года ещё 11 моделей Kiа, представленных на российском рынке, будут обновлены в соответствии с новым логотипом", - рассказали в Kia.

И поделились информацией о сроках появления пятого поколения Kia Sportage: его привезут в первой половине 2022 года.