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08.07.2021 17:57
Рубрика: Экономика

Операторы: Первые туры в Египет прямыми рейсами отправятся через 3 недели

Текст: Евгений Гайва
Первые туры в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду на прямых рейсах могут отправиться примерно через три недели, сообщили "РГ" представители туроператоров.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После отмены указа президента России о запрете чартеров на курорты Египта Росавиация должна дать разрешения на полеты. "После того как пройдет межведомственная комиссия Росавиации и будут выданы разрешения авиакомпаниям потребуется максимум неделя, чтобы развернуть чартерные программы", - пояснила генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Фото: AFP
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Объемы и условия возобновления авиасообщения будут определены в координации с оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, добавили в компании Tez Tour. "По прогнозам, на это уйдет около трех-четырех недель", - сказал представитель туроператора. После завершения всех необходимых процедур туристам предложат туры на базе чартерной полетной программы, которая может быть представлена вылетами из региональных городов России, откуда разрешены авиаперелеты по зарубежным направлениям, отметил представитель туроператора.

Цены на туры в Египет будут не выше тех, что действовали до закрытия Египта, добавила Подгорная.

По оценке представителей турбизнеса, Египет является одним из наиболее востребованных направлений.

Ранее стало известно, что президент России отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздержать от продажи туров.

Полеты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после произошедшей катастрофы российского самолета в воздухе над Синайским полуостровом. Авиасообщение с Египтом было возобновлено в 2018 году, но только в столицу - Каир. Туры на египетские курорты отправляли на регулярных рейсах с прилетом в Каир.

Экономика Туризм Возобновление авиасообщения с Египтом РГ-Видео

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