Новости

NYT: Спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде завершена 01:35
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса выигрывают гонку с вакцинами 01:25
Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Дания 01:09
Итальянские фермеры вырастили самую большую в мире вишню 00:52
Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи 00:42
Двое американцев ранены в результате ракетного обстрела базы в Ираке 00:34
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V" 00:24
В Гидрометцентре предупредили о 35-градусной жаре и вредных примесях 00:06
В Дубае локализовали крупный пожар на судне в порту 07.07.2021
Мощный взрыв произошел на стоящем в порту Дубая судне 07.07.2021
В Минсельхозе рассказали о ценах на овощи 07.07.2021
На Евро-2020 забит 11-й автогол 07.07.2021
Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 07.07.2021
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 07.07.2021
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 07.07.2021
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 07.07.2021
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 07.07.2021
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07.07.2021
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 07.07.2021
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 07.07.2021
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 07.07.2021
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 07.07.2021
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 07.07.2021
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 07.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 07.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 00:42
Рубрика: В мире

Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи

Текст: Максим Макарычев

Пожар на контейнеровозе в порту Дубая начался в 23:45 по местному времени. Об этом сообщает Associated Press. Жители домов, находящихся рядом с местом происшествия, рассказали о мощной взрывной волне.

В Twitter опубликован ролик, на котором видно, как работают пожарные - они поливают водой транспортные контейнеры. На заднем плане - огонь.

В пресс-службе порта заявили, что возгорание было оперативно локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. Масштабы ущерба еще предстоит оценить.

Тем временем очевидцы продолжают выкладывать в соцсети шокирующие видеоролики, на которых виден огненный шар, освещающий ночное небо.

Порт Джебель-Али в Дубае - один из крупнейших в мире и на Ближнем Востоке. Он имеет четыре контейнерных терминала и может принимать самые большие суда в мире.

В мире Ближний Восток ОАЭ

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске