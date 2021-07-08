Опубликовано видео ликвидации пожара на судне в порту Дубаи

Пожар на контейнеровозе в порту Дубая начался в 23:45 по местному времени. Об этом сообщает Associated Press. Жители домов, находящихся рядом с местом происшествия, рассказали о мощной взрывной волне.

В Twitter опубликован ролик, на котором видно, как работают пожарные - они поливают водой транспортные контейнеры. На заднем плане - огонь.

Рвануло в носовой части судна. В одном из контейнеров.

Jebel Ali Port in Dubai, ОАЭ pic.twitter.com/ZdHCuMC3Id — Vagabönd (@Wild_Vagabond_) July 7, 2021

В пресс-службе порта заявили, что возгорание было оперативно локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. Масштабы ущерба еще предстоит оценить.

Тем временем очевидцы продолжают выкладывать в соцсети шокирующие видеоролики, на которых виден огненный шар, освещающий ночное небо.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 7, 2021

Порт Джебель-Али в Дубае - один из крупнейших в мире и на Ближнем Востоке. Он имеет четыре контейнерных терминала и может принимать самые большие суда в мире.