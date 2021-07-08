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08.07.2021 19:04
Рубрика: Легковые авто

Названа основная причина смертельных ДТП в Москве

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Департаменте транспорта Москвы рассказали об основных причинах смертельных ДТП в городе.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Около 140 человек погибли на дорогах столицы в 2020 году из-за нарушения скоростного режима.

По информации ГИБДД, причиной трети дорожных аварий со смертельным исходом в Москве за прошедший год стала высокая скорость движения автомобилей.

Количество погибших в авариях из-за нарушения скоростного режима увеличилось на 22% по сравнению в "доковидным" 2019 годом. В 2020 году такие аварии унесли жизни 138 человек.

При этом по итогам 2020 года во всех округах Москвы, кроме ВАО и СЗАО, снизилось количество аварий и погибших в них. В ВАО количество погибших увеличилось на 39%, в СЗАО - на 12%.

Ранее Дептранс опубликовал список самых эвакуируемых автомобилей без номеров.