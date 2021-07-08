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В Москве простились с Владимиром Меньшовым

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    08.07.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков

Двухчасовая церемония прощания с советским, российским актером и режиссером Владимиром Меньшовым завершилась в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.

Как передает ТАСС, коллеги, друзья и поклонники проводили лауреата премии "Оскар" в последний путь продолжительными овациями.

В завершении от лица семьи слово взял внук режиссера - 23-летний актер Андрей Гордин.

"Мне хочется говорить о своем дедушке, хотя мы его так не называли, мы говорили всегда коротко - "дед", - начал Андрей. Подчеркнув, что это было "без иронии, очень тепло, и, кажется, он не возражал". "Принимая решения, я всегда думаю и буду думать о том, что бы об этом сказал дед", - заверил Гордин.

На прощании также присутствовала вдова Меньшова Вера Алентова.

За время траурного мероприятия его посетили сотни людей - они несли к гробу режиссера цветы.

Сегодня Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой актера Василия Ланового.

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