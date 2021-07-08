Фото: Вера Алентова пришла на прощание с Владимиром Меньшовым

79-летняя народная артистка РФ Вера Алентова пришла на прощание со своим супругом - актером и режиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся на 82-м году жизни от последствий заражения коронавирусом.

Вера Валентиновна была замечена на траурной церемонии в столичном Доме кино. На женщине - черные защитная маска и очки.

Ранее проходила информация, что Алентова находится в реанимации той же больнице, где лечился Меньшов, и не сможет принять участие в похоронах, так как ее состояние ухудшилось. Но вчера актриса и телеведущая Юлия Меньшова сообщила: мать выписали из госпиталя, она находится дома и ее ПЦР-тест отрицательный.

Сейчас у гроба режиссера - Алентова, Меньшова с супругом, актером Игорем Гординым, друг и коллега Меньшова продюсер Александр Литвинов.

Похоронят артиста сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым.