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08.07.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Текст: Иван Петров

В Москве возбуждено и расследуется первое уголовное дело о приобретении и использовании поддельного QR-кода, который присваивается москвичам, вакцинированным от COVID-19, либо переболевших коронавирусной инфекцией за последние полгода. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве Павел Милованов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По его словам, дознавателем в минувшую среду было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "мошенничество" в отношении гражданина, который приобрел у аферистов фальшивый QR-код.

Вдобавок к этому на рассмотрении полицейских, по словам Милованова, в настоящее время находится "достаточно большое количество" материалов по недействительным QR-кодам. За покупку поддельного QR-кода, напомним, обвиняемым грозит до 2 лет лишения свободы.

Всего же столичной полицией расследуются 55 уголовных дел, связанных с подделкой медицинских документов о коронавирусе. "По состоянию на вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории: по 32 из них предметами преступлений выступили сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов, по 9 - справки о медицинском отводе от вакцинации. Еще одно дело расследуется по факту обмана об отсутствии контактов с инфекционными больными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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