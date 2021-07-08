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08.07.2021 15:41

Оренбуржье поднялось на 4 место в рейтинге инвестиционной активности

Текст: Алина Романова (Оренбург)
По итогам июня Оренбургская область вновь повысила свои позиции в рейтинге инвестиционной активности, составленном экспертами журнала "Инвест-Форсайт". Регион вышел на четвертое место, уступив лишь Тульской, Липецкой и Ростовской областям.
Фото: Максим Богодвид /РИА Новости Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Как пояснили авторы рейтинга, он составляется на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестпроектах, попавших в ежедневный дайджест "Инвест-Регион". Все новости оцениваются по десятибалльной шкале - причем максимальную оценку получают сообщения о запуске объекта в эксплуатацию. При этом учитывался масштаб реализованного проекта.

Фото: Сергей Медведев
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Кроме того, дополнительные пять баллов получает сообщение, попавшее в рубрику "Лучшая инвестновость дня". В июне такой новостью стала информация об открытии новой залежи нефти в Оренбуржье.

Как уже писала "РГ", неизведанные ранее запасы "черного золота" открыли на Олимпийском месторождении геологи Оренбургского блока компании "ФортеИнвест" (дочерние предприятия АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева, входит в Группу "САФМАР"). Прирост извлекаемых запасов здесь оценивается в 700000 тонн. Олимпийское нефтяное месторождение находится на Александровском участке недр, расположенного в Красногвардейском и Александровском районах области.

Напомним, что создание в Оренбургской области максимально комфортной среды для бизнеса и инвестиций - одна из приоритетных задач, стоящих перед правительством региона. Наглядным результатом эффективности работы в этом направлении служит стабильно растущая, по оценкам экспертов, инвестиционная привлекательность области.

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Кроме того, по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ Бориса Титова, в этом году Оренбуржье вошло в группу регионов с наименьшим давлением со стороны контрольно-надзорных органов. В рейтинге по "Индексу административного давления - 2021" область совершила настоящий рывок вверх, улучшив свои результаты сразу на 47 позиций. Сейчас регион занимает 25-е место в топ-30 субъектов с благоприятным деловым климатом.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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