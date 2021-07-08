Омским ветеранам вернули 550 рублей после обращения к президенту

Депутаты областного парламента приняли закон о возврате выплат ветеранам труда Омской области.

Все обладатели этого звания вновь начнут получать ежемесячную доплату 550 рублей с 2022 года.

- Согласно внесенным изменениям, из 31-й статьи Кодекса Омской области "О социальной защите отдельных категорий граждан" исключается условие, по которому право на ежемесячную выплату имеют обладатели звания "Ветеран Омской области" с доходом не более 175 процентов величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рубля, - сообщает правительство Омской области.

Такое решение в регионе было принято после "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, житель Омска Владимир Васильков пожаловался главе государства на то, что его фактически лишили звания "Ветеран труда".

- Я отработал более 40 лет, мне присвоили звание ветерана труда области. А потом, когда пенсию прибавили, "ветеранские" 550 рублей убрали. Сейчас я никто, мне наплевали в душу. И я не один такой, - обратился пенсионер Владимир Васильков к главе государства во время "Прямой линии".

Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан действительно лишал региональных ветеранов труда денежных выплат, если их ежемесячный доход превышал критерий нуждаемости.

Владимир Путин отметил, что ему хорошо знакома эта проблема.

- Решения о назначении и лишении этих званий принимает регион. Но я считаю, что это неправильно - нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надеюсь, в Омске меня услышат, - подчеркнул президент.

Омские власти президента услышали. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил минфину региона оперативно найти финансовые возможности осуществить эту задачу и выделить дополнительные 350 миллионов рублей.

Но в свое оправдание чиновники заметили, что закон, который ограничивает выплаты по уровню дохода ветеранов, был принят в 2016 году - еще при прошлом губернаторе. Впрочем, в последнее время в региональный парламент несколько раз вносили законопроект о возвращении доплаты тем людям, которые годами трудились на благо Омской области. Однако изменения в 31-ю статью Кодекса Омской области так и не были приняты По данным администрации региона, федеральный Минфин давал отрицательное заключение на расширение категории получателей по статье "Ветераны труда".

- Раньше нельзя было это сделать, потому что был жесткий контроль со стороны Минфина России, и нам, как субъекту, не позволяли расходовать даже собственные средства на дополнительные льготы. И нас связывало соглашение между минфином России и минфином Омской области. Но Президент России Владимир Владимирович Путин дал сигнал не только нам, но и другим субъектам Федерации, - пояснил председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский.

В общей сложности ежемесячную доплату в 550 рублей с 2022 года будут получать примерно 98 тысяч ветеранов Омской области.

- Сейчас, когда мы снимаем ограничение, к числу получателей добавляется еще свыше 50 тысяч наших земляков-пенсионеров, которые имеют это ветеранское звание. Естественно, этот законопроект поддержали депутаты всех фракций, что голосование сегодня и показало, - отметил вице-спикер Законодательного Собрания Александр Артемов.