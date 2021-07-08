Кавминводы могут стать базой для программы реабилитации после COVID

"Думаю, что Кавказские Минеральные Воды, в частности - Кисловодск - могут стать серьезной базой для реализации этой общероссийской программы. В этом заинтересовано руководство Ставропольского края, губернатор всячески продвигает эту идею", - сказал она журналистам.

Матвиенко подчеркнула, что для успешной реабилитации постковидных больных на курорте есть необходимые условия: квалифицированные кадры, научная база, уникальные природные условия. "Все это вместе способствует скорейшему выздоровлению наших граждан", - считает она.

"Все документы приняты, президент следит за тем, как реализуются его поручения. Это гарантия того, что программа заработает и будет успешной, будет эффективной", - добавила глава Совфеда.

Напомним, поручение о запуске программы восстановления здоровья для переболевших коронавирусом Владимир Путин дал в июне на съезде "Единой России". "Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд рублей", - сказал он, обращаясь к делегатам съезда.

Позже, в ходе "Прямой линии" президент уточнил, что на реабилитацию выделены "серьезные деньги". "Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника", - отметил глава государства.

Добавим, что с 1 июля переболевшие коронавирусом россияне могут пройти углубленную диспансеризацию. В первую очередь она направлена на тех, кто перенес заболевание в тяжелой и средней форме.