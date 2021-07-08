Патрушев: За пять лет на юге России произошло 20 техногенных и природных ЧС

За последние пять лет на территории Южного федерального округа произошло 20 чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами. Об этом на совещании в Майкопе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Учитывая, что природные катаклизмы на юге России случаются в последнее время довольно часто, следует развивать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и готовиться к этим природным явлениям заранее", - обратился секретарь Совбеза к руководителям регионов юга России.

По его словам, необходимо обеспечить очистку русел рек и ливневой канализации, а также создать дополнительные мощности для обеспечения населения водой и иметь достаточный запас медикаментов и техники.

Патрушев напомнил, что в этом году высокий уровень осадков, выпавших за последнее время в Краснодарском крае и Крыму, привел к серьезным последствиям.

"Подтоплены населенные пункты и поселки, нарушена работа предприятий и транспортных организаций. Возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. В результате ухудшилась и экологическая ситуация", - отметил секретарь Совбеза.

Несмотря на то, что помощь населению уже оказывается, Патрушев все же обратил внимание на важность выявления всех пострадавших и устранение нанесенного материального ущерба, восстановление поврежденной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

"Прошу руководителей регионов держать эти вопросы на контроле", - сказал секретарь Совбеза.

В этих условиях, по его словам, первостепенное значение для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобретает эффективное обеспечение гидрометеорологической безопасности.

"Необходимо учесть, что в округе отмечается достаточно сложная ситуация в силу высокой частоты проявления опасных гидрометеорологических явлений в течение всего года. Их количество составляет более 20 процентов от общего числа по России. При этом охват населения округа средствами оповещения составляет лишь 83 процента", - сообщил Патрушев.

По его словам, если этим летом уже выпало рекордное количество осадков, то в прошлом году напротив была сильная засуха, что обусловило пожары и нехватку воды в ряде регионов. Так, в прошлом году количество лесных пожаров увеличилось на 30 процентов.

В основном они произошли в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, где горело почти 5 тысяч гектар лесных угодий.