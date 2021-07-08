Патрушев: За пять лет на юге России произошло 20 техногенных и природных ЧС

Новости

На Ямале пропал с радаров легкомоторный самолет 15:22
Путин назвал доброе сердце залогом достижений в жизни 15:16
Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника 15:15
В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате 15:14
Скончался народный артист России Михаил Глуз 15:10
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус 15:01
Назван способ остановить распространение штамма "Дельта плюс" 14:59
Около 100 бутылок алкоголя изъяли в караоке-баре в центре Москвы 14:51
На "Иннопроме" представили говорящего робота-дезинфектора 14:51
"Опаснее, чем в 2010-м": Врач предупредил об особой угрозе нынешней жары 14:42
В Москве стартовал чемпионат Европы по гребле в дисциплине марафон 14:42
Оперштаб: В Москве выявлено 6040 новых случаев COVID-19 14:33
Моника Беллуччи и Дева Кассель снялись вместе для обложки Vogue Italia 14:26
Ученые нашли "резервуар" для COVID-19 в организме человека 14:22
В Тюмени эвакуировали торгово-развлекательные центры 14:14
СМИ: Игорь Верник госпитализирован в Москве 14:11
Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом 14:03
Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса 13:55
В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом 13:49
Власти Флоренции запретили вечерние прогулки по городу 13:38
Песков: Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России 13:37
В Москве простились с Владимиром Меньшовым 13:35
Песков прокомментировал идею Памфиловой перенести Единый день голосования 13:34
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени 13:34
В России итоги переписи населения огласят в два этапа 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 14:06
Рубрика: Власть

Патрушев: За пять лет на юге России произошло 20 техногенных и природных ЧС

Текст: Иван Егоров
За последние пять лет на территории Южного федерального округа произошло 20 чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами. Об этом на совещании в Майкопе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Учитывая, что природные катаклизмы на юге России случаются в последнее время довольно часто, следует развивать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и готовиться к этим природным явлениям заранее", - обратился секретарь Совбеза к руководителям регионов юга России.

По его словам, необходимо обеспечить очистку русел рек и ливневой канализации, а также создать дополнительные мощности для обеспечения населения водой и иметь достаточный запас медикаментов и техники.

Патрушев напомнил, что в этом году высокий уровень осадков, выпавших за последнее время в Краснодарском крае и Крыму, привел к серьезным последствиям.

"Подтоплены населенные пункты и поселки, нарушена работа предприятий и транспортных организаций. Возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. В результате ухудшилась и экологическая ситуация", - отметил секретарь Совбеза.

Несмотря на то, что помощь населению уже оказывается, Патрушев все же обратил внимание на важность выявления всех пострадавших и устранение нанесенного материального ущерба, восстановление поврежденной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

"Прошу руководителей регионов держать эти вопросы на контроле", - сказал секретарь Совбеза.

В этих условиях, по его словам, первостепенное значение для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобретает эффективное обеспечение гидрометеорологической безопасности.

"Необходимо учесть, что в округе отмечается достаточно сложная ситуация в силу высокой частоты проявления опасных гидрометеорологических явлений в течение всего года. Их количество составляет более 20 процентов от общего числа по России. При этом охват населения округа средствами оповещения составляет лишь 83 процента", - сообщил Патрушев.

По его словам, если этим летом уже выпало рекордное количество осадков, то в прошлом году напротив была сильная засуха, что обусловило пожары и нехватку воды в ряде регионов. Так, в прошлом году количество лесных пожаров увеличилось на 30 процентов.

В основном они произошли в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, где горело почти 5 тысяч гектар лесных угодий.

Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом
В регионах Власть Работа власти Происшествия ЧП Стихийные бедствия Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым ЮФО Адыгея Майкоп Лесные пожары

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Суд арестовал мужчину, захватившего банк в Тюмени
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Евросоюз предложил России обсудить взаимодействие по вакцинным сертификатам
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле