Российские военные следят за судном ВМС США, зашедшим в Черное море

Быстроходное военно-транспортное судно Yuma Военно-морских сил США, зашло Черное море. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского судна, которое зашло в акваторию Черного моря 8 июля.

По данным американских военных, быстроходный транспортно-десантный корабль Yuma идет в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Как ранее сообщала "Российская газета", накануне в акваторию Черного моря зашел патрульный корабль военно-морских сил Испании "Райо". Корабль будет участвовать в многонациональном учении Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров "Си бриз-2021".