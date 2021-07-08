Российский Skoda Karoq получил новые "автоматы". Известны цены

В России стартовал приём заказов на новые версии Skoda Karoq. К уже имеющимся вариантам силовых агрегатов добавились новые, в том числе с роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG.

До этого момента к покупке были доступны версии с "атмосферником" 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 5-сутпенчатой МКП (4х2), 150-сильным 1.4 TSI, который в моноприводных версиях агрегатируется 8-диапазонным "автоматом", а в 4х4 - 6-скоростной DSG.

Теперь турбированный двигатель можно заказать с 7-ступенчатым "преселективом" DSG, новая коробка передач предложена для полноприводных версий кроссовера во всех трёх комплектациях: Active (цена - от 1 793 000 рублей), Ambition (1 917 000 рублей) и Style (2 079 000 рублей).

Атмосферный мотор в дополнение к версиям на "ручке" получил комплектации с 6-диапазонной АКП. Привод - передний. Karoq с новым силовым агрегатом в исполнении Active оценили минимум в 1 640 000 рублей, Karoq Ambition - от 1 764 000 рублей.

Продажи Skoda Karoq в России стартовали в марте 2021 года. Цена на самую доступную версию кроссовера стартует от 1 565 000 рублей.

Напомним, накануне Volkswagen открыл приём заказов на Taos, являющийся перелицованной копией Skoda Karoq.