США снимают с себя ответственность за будущее Афганистана

"Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы построить там нацию. Сколькими еще тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть? Как долго вы бы позволили им остаться? Афганцы должны принимать решения о будущем своей страны", - торжественно заявлял Байден ещё в апреле.

Нет, 46-й президент Соединенных Штатов, конечно, пообещал продолжить оказывать гуманитарную, техническую и даже финансовую помощь Кабулу. Байден отметил, что Вашингтон не оставит попыток добиться мирного урегулирования, но практически прямым текстом заявил, что к этому теперь должны подключиться и другие страны региона. В дополнение к этому он подвел основной итог двух десятилетий пребывания военных США на афганской земле - движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время обладает наибольшим военным потенциалом, начиная с 2001 года, заявил американский президент.

Немногим ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя выступление Байдена, заявила, что решение о выводе войск из Афганистана было принято в свете того, что накопившиеся в стране проблемы не решить военным путем. Псаки также отметила, что по окончании вывода войск не будет торжественных мероприятий с лозунгом "Миссия выполнена", вроде того, что устроил Джордж Буш младший на борту авианосца "Линкольн" в 2003 году. "Это 20-летняя война, которая не была выиграна в военном отношении", - признала Псаки.

Тем временем Байден в ходе своего выступления дал четкий сигнал граничащим с Афганистаном государствам, и тем, кто стремиться закрепить свое присутствие в стране после ухода американцев. Он заявил, что американские вооруженные силы в случае необходимости продолжат наносить удары по афганской территории, пусть и с более дальних дистанций. Как писала еще в мае WSJ, Белый дом вместе с Пентагоном с начала года в спешке пытались найти точки на карте поблизости от афганской границы, куда можно было бы передислоцировать свои войска, а главное, свое основное оружие по принуждению к демократии - ударные БПЛА.

В своем материале газета отмечала, что Вашингтон в этом смысле столкнулся с настоящей проблемой, поскольку ряд стран, включая Узбекистан и действующий член ОДКБ Таджикистан, отказались размещать американских военных. Оказалось, что держать в районе авианосец накладно, да и хлопотно. В итоге на помощь должны прийти союзники на Ближнем востоке, вроде Катара. В любом случае у Пентагона останутся возможности для нанесения ударов по интересующим Штаты целям. Но при всем при этом Джо Байден 8 июля был оптимистичен, заявив, что не считает неизбежным скорый захват страны "Талибаном".

Противоположного мнения придерживается не только Москва, но и члены ОДКБ. Как писала "РГ", глава российского МИД заявил, что обстановка в Афганистане имеет тенденцию к стремительному ухудшению. Негативный сценарий развития ситуации неизбежно повлияет и на стабильность, и на уровень безопасности в регионе в целом, тем более, что северные районы Афганистана становятся новым оплотом группировки ИГИЛ. Лавров подчеркнул, что обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе и Россия не допустит "каких-либо агрессивных поползновений" в отношении своих союзников.

Сложившаяся по итогу 20-летней военной операции в США непростая ситуация накладывает на всех членов ОДКБ не только дополнительную ответственность по соблюдению взятых на себя обязательств, но и требует вести гораздо более тесную координацию между собой для сохранения мира в регионе. Кстати, ранее эксперты сходились во мнении, что именно "горячая фаза" противостояния внутри и вокруг Афганистана, обусловленная уходом американцев, может укрепить Организацию договора о коллективной безопасности и, возможно, подтолкнет Ташкент к возвращению в ОДКБ.