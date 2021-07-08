США снимают с себя ответственность за будущее Афганистана

Новости

Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции 08.07.2021
Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана 08.07.2021
КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов" 08.07.2021
Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников 08.07.2021
Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19 08.07.2021
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными 08.07.2021
В Швеции после взлета разбился самолет 08.07.2021
Около 66% выявленных этим летом штаммов составляет "дельта" 08.07.2021
Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства 08.07.2021
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 08.07.2021
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет 08.07.2021
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США 08.07.2021
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве 08.07.2021
Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей 08.07.2021
В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты 08.07.2021
Крымские водохранилища наполнились водой 08.07.2021
МИД: Талибы дали гарантию ненападения на дипмиссии в Афганистане 08.07.2021
В Москве временно закроют участок "красной" линии метро 08.07.2021
"Северсталь" может снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 08.07.2021
Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19 08.07.2021
Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов 08.07.2021
Косачев: Власти Египта выполнили условия России в сфере безопасности 08.07.2021
ОДКБ: Посылать воинские контингенты на помощь Таджикистану не требуется 08.07.2021
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар 08.07.2021
Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара 08.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Евросоюз готов на взаимное признание вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 22:52
Рубрика: В мире

США снимают с себя ответственность за будущее Афганистана

Текст: Алексей Чуриков
Президент США Джозеф Байден заявил, что длившаяся 20 лет военная операция в Афганистане завершится 31 августа. К этой дате из страны будет выведен основной воинский контингент, около 600 военнослужащих армии США продолжат охранять американскую дипмиссию в Кабуле. Глава Белого дома заявил, что в дальнейшем судьба Афганистана лежит в руках афганского народа, чем фактически снял ответственность с Вашингтона за любые последствия, что ждут страну, а также ее ближайших соседей в будущем.
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы построить там нацию. Сколькими еще тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть? Как долго вы бы позволили им остаться? Афганцы должны принимать решения о будущем своей страны", - торжественно заявлял Байден ещё в апреле.

Фото: AFP/Zaid AL-OBEIDI
Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии

Нет, 46-й президент Соединенных Штатов, конечно, пообещал продолжить оказывать гуманитарную, техническую и даже финансовую помощь Кабулу. Байден отметил, что Вашингтон не оставит попыток добиться мирного урегулирования, но практически прямым текстом заявил, что к этому теперь должны подключиться и другие страны региона. В дополнение к этому он подвел основной итог двух десятилетий пребывания военных США на афганской земле - движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время обладает наибольшим военным потенциалом, начиная с 2001 года, заявил американский президент.

Немногим ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, анонсируя выступление Байдена, заявила, что решение о выводе войск из Афганистана было принято в свете того, что накопившиеся в стране проблемы не решить военным путем. Псаки также отметила, что по окончании вывода войск не будет торжественных мероприятий с лозунгом "Миссия выполнена", вроде того, что устроил Джордж Буш младший на борту авианосца "Линкольн" в 2003 году. "Это 20-летняя война, которая не была выиграна в военном отношении", - признала Псаки.

Тем временем Байден в ходе своего выступления дал четкий сигнал граничащим с Афганистаном государствам, и тем, кто стремиться закрепить свое присутствие в стране после ухода американцев. Он заявил, что американские вооруженные силы в случае необходимости продолжат наносить удары по афганской территории, пусть и с более дальних дистанций. Как писала еще в мае WSJ, Белый дом вместе с Пентагоном с начала года в спешке пытались найти точки на карте поблизости от афганской границы, куда можно было бы передислоцировать свои войска, а главное, свое основное оружие по принуждению к демократии - ударные БПЛА.

В своем материале газета отмечала, что Вашингтон в этом смысле столкнулся с настоящей проблемой, поскольку ряд стран, включая Узбекистан и действующий член ОДКБ Таджикистан, отказались размещать американских военных. Оказалось, что держать в районе авианосец накладно, да и хлопотно. В итоге на помощь должны прийти союзники на Ближнем востоке, вроде Катара. В любом случае у Пентагона останутся возможности для нанесения ударов по интересующим Штаты целям. Но при всем при этом Джо Байден 8 июля был оптимистичен, заявив, что не считает неизбежным скорый захват страны "Талибаном".

Противоположного мнения придерживается не только Москва, но и члены ОДКБ. Как писала "РГ", глава российского МИД заявил, что обстановка в Афганистане имеет тенденцию к стремительному ухудшению. Негативный сценарий развития ситуации неизбежно повлияет и на стабильность, и на уровень безопасности в регионе в целом, тем более, что северные районы Афганистана становятся новым оплотом группировки ИГИЛ. Лавров подчеркнул, что обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе и Россия не допустит "каких-либо агрессивных поползновений" в отношении своих союзников.

Сложившаяся по итогу 20-летней военной операции в США непростая ситуация накладывает на всех членов ОДКБ не только дополнительную ответственность по соблюдению взятых на себя обязательств, но и требует вести гораздо более тесную координацию между собой для сохранения мира в регионе. Кстати, ранее эксперты сходились во мнении, что именно "горячая фаза" противостояния внутри и вокруг Афганистана, обусловленная уходом американцев, может укрепить Организацию договора о коллективной безопасности и, возможно, подтолкнет Ташкент к возвращению в ОДКБ.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Операция НАТО в Афганистане

Главное сегодня

Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида
Соревнования Олимпиады в Токио пройдут без зрителей
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19