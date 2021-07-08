Российские и канадские ученые подтвердили, что трансплантация стволовых клеток грызунам после ишемического инсульта способствует восстановлению нормальных функций головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ишемический инсульт возникает из-за закупорки сосудов головного мозга. Первичная помощь заключается в восстановлении кровоснабжения мозга. Сейчас это достигается растворением тромба под действием вводимого в кровь фермента или удалением тромба. Оба метода имеют ряд противопоказаний и эффективны только в течение ограниченного времени. Например, для первого варианта терапевтическое окно составляет 4-9 часов с момента появления первых симптомов инсульта, для второго - не более 24 часов. Но даже своевременно принятые меры по восстановлению кровотока и последующая реабилитация пациентов не гарантируют полного излечения.

Одним из наиболее перспективных решений может стать терапия стволовыми клетками. В ходе исследования ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и НИТУ "МИСиС" совместно с канадскими коллегами использовали перепрограммированные нейральные и мезенхимальные стволовые клетки человека. "В ходе экспериментов эти клетки были введены грызунам спустя 24 часа после смоделированного ишемического инсульта. Клетки были доставлены напрямую в мозг, минуя фильтрующие органы, такие, как легкие, печень и селезенка", - говорит Дарья Наместникова, сотрудник кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Применяя МРТ, ученые смогли в режиме реального времени наблюдать за перемещением стволовых клеток по сосудам мозга с первых минут их введения. Они накапливались вокруг зоны инфаркта мозга (ядра ишемии), а также в субкортикальных участках и мозговом стволе, а через 15 минут добирались до самого ядра ишемии.

В России ежегодно регистрируется более 450 тысяч инсультов

"Введенные клетки не задерживаются в ткани мозга более 3 суток, однако позитивный эффект ученые наблюдали в течение 2 недель после трансплантации, - говорит соавтор исследования Максим Абакумов, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС". Авторы считают, что стволовые клетки выделяют вещества, которые действуют как сигналы для окружающих клеток, и заставляют их изменять свою активность, чтобы инициировать процесс регенерации. При этом восстановление функций мозга продолжается и после того, как введенные в организм стволовые клетки теряют свою активность, поскольку они запускают механизмы восстановления мозговой ткани. Внедрение данного метода терапии в клиническую практику позволит существенно продвинуться в лечении последствий ишемического инсульта у пациентов, уверены авторы исследования.