Трасса M-12 дойдет до Тюмени и Челябинска к 2024 году

Трасса Москва - Казань с продлением до Екатеринбурга дойдет до Челябинска и Тюмени к 2024 году. Такую задачу перед строителями поставил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия движения на всем протяжении Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

"Задача поставлена интересная и амбициозная, - прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Слаженная работа строителей на реализованных проектах позволяет уверенно сказать, что к 2024 году мы дойдем и до Тюмени, и до Челябинска и замкнем кольцо в Екатеринбурге". По мнению Хуснуллина, работы надо будет завершить к сентябрю 2024 года, пока продолжается сезон.

При этом вице-премьер попросил не забывать и о дополнительных сложностях, связанных с коронавирусом.

"У нас сейчас семь тысяч рабочих, а через два месяца должны работать 15 тысяч человек, еще восемь тысяч строителей надо собрать, 2,7 тысячи единиц техники, - сообщил Хуснуллин. - Сейчас прорабатываем вопросы с Белоруссией, Узбекистаном, Киргизией, чтобы завезти дополнительные трудовые ресурсы". Кроме того, выросли цены на металл, напомнил вице-премьер, эту проблему тоже надо будет решить для завершения строительства в срок.