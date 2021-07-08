Уполномоченным России в ЕСПЧ назначен Михаил Виноградов

Президент России Владимир Путин подписал указ об осуществлении функций уполномоченного РФ при ЕСПЧ на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Михаила Виноградова.

Как напоминает ТАСС, в мае президент освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Ранее интересы России в Европейском суде по правам человека представлял Минюст. Однако недавно эти функции были переданы Генпрокуратуре.

Напомним, ЕСПЧ не уполномочен пересматривать конкретные судебные решения, однако он проверяет, насколько соблюдалась в ходе принятия решений Европейская конвенция по правам человека. Число жалоб из России в Страсбург в последнее время стало сокращаться. При этом из расчета на 100 тысяч населения Российская Федерация находится в третьем десятке Совета Европы (24-е место) по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб. Общий процент отклоняемых ЕСПЧ жалоб в отношении всех стран вследствие их неприемлемости остается неизменным - свыше 90 процентов.