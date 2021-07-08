В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V"

Новые данные минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины "Спутник V". Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027%). Так в Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировали данные аргентинских специалистов о препарате по итогам массовой вакцинации.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, отмечается, что "Спутник V" показал высочайшую эффективность в странах по всему миру, в их числе Венгрия, Сербия, ОАЭ и другие. Массовая вакцинация российским препаратом в Мексике показала, что "Спутник V" отличается от других вакцин максимальной безопасностью - доля нежелательных явлений у нее наименьшая.

В РФПИ также напомнили о недавней публикации в журнале Nature. В ней отмечалось, что регуляторы ведущих стран мира, где активно применяется "Спутник V", подтверждают высокую эффективность и безопасность российского препарата.

Ранее сообщалось, что минздрав Аргентины обнародовал отчет о побочных эффектах после вакцинации "Спутником V". Оказалось, что на 100 тысяч введенных доз приходится менее трех случаев госпитализации. Это при том, что российским препаратом было привито около семи миллионов человек из 12,8 миллиона вакцинированных. Согласно докладу, на легкие побочные эффекты пожаловались 0,5 процента привитых. Все побочные эффекты, на которые жалуются вакцинированные, описаны в инструкции к препарату.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые Центра им. Гамалеи.