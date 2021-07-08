В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет

После отмены указа президента России о запрете полетов на курорты Египта утратили силу и рекомендации Ростуризма туроператорам воздерживаться от продажи туров, сообщили в ведомстве.

"Утрачивают силу соответствующие рекомендации Ростуризма туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в указанную страну", - заявили в Ростуризме.

Как пояснили в ведомстве, решения о дате начала полётов и количестве рейсов будут приняты оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. "О принятых решениях будет сообщено дополнительно", - указали в Ростуризме.

Ранее туроператоры сообщили "РГ", что туры а Египет с учётом всех процедур могут возобновиться через три недели.

Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Запрет был введен в 2015 году после катастрофы российского самолёта в результате теракта.