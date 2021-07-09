Лукашенко напутствовал олимпийскую команду на спортивные достижения

Отложенный старт состязаний XXXII летних Олимпийских игр, накопленная энергия, события в стране и мире, убежден президент Беларуси, сделают предстоящую борьбу за медали в стране восходящего солнца как никогда "жесткой и бескомпромиссной".

Об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу, 9 июля, на торжественных проводах белорусской спортивной команды в Токио, подчеркнув высокую значимость спортивных достижений не только для самих спортсменов, но и для государства.

Напутствуя белорусских атлетов, президент особо отметил, что их достижения - это не только личный триумф. "Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики". Хотя спорт, с сожалением констатировал он, "давно уже стал разменной картой в политике", а лозунг "Спорт вне политики" давно забыт - еще с времен XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Тем не менее, нацеливая делегацию белорусских мастеров на высокие результаты, Лукашенко подчеркнул, что они "должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями".

В этой связи глава государства напомнил, что белорусским спортсменам уже пришлось пройти через провокации, психологическое давление и угрозы. "Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио ", - сказал он.

Признав, что на токийских аренах предстоит встретиться с сильнейшими партнерами мира, президент не исключил, что определенные сложности создадут и "медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом", - предупредил оратор, выразив уверенность в том, что любые преграды только добавят команде хорошей спортивной злости.

"Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами - народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси", - напутствовал команду Лукашенко.

Он искренне пожелал олимпийцам удачи и призвал их не переживать во время состязаний. Переживать за них, уточнил он, будет вся страна, включая президента.

В торжественной обстановке глава государства вручил капитану белорусской спортивной делегации Ивану Тихону - двукратному призеру главных стартов четырехлетия, двукратному чемпиону мира в метании молота - государственный флаг Республики Беларусь.