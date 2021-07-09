МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"

В России считают "наглым и демонстративным" убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом на брифинге 9 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в России следят за ходом расследования этого ЧП и серьезно обеспокоены сообщениями о том, что задержанные исполнители преступления имеют гражданство США. А также тем обстоятельством, что внутренний конфликт в Гаити внешние игроки пытаются использовать в геополитических целях.
На Смоленской площади рассчитывают, что будут найдены не только преступники, непосредственно участвовавшие в убийстве Жовенеля Моиза, но и заказчики этого преступления.