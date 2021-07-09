МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание

Министерство внутренних дел России предложило изменить правила въезда и пребывания иностранцев. Подготовлен законопроект, реформирующий миграционные режимы. Ведомство, в частности, предлагает отказаться от использования разрешений на временное проживание. Сейчас иностранный гражданин имеет право легально жить и работать на территории России до получения вида на жительство или гражданства.

"Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения. От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Реформировать миграционные режимы ранее предложил президент страны Владимир Путин. Он заявил, что действующие сейчас нормы "недостаточно ясны и унифицированы". Иностранцы часто уходят "в тень". Необходимо отменить разрешения на временное проживание.

Напомним, первого июля Владимир Путин подписал закон, обязывающий всех трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию (сдавать отпечатки пальцев). Кроме того, вводится обязательный медосмотр. Новые правила распространяются и на иностранцев, которые прибыли в Россию без визы на срок более 90 дней.