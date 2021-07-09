Поделили 8 миллиардов: 199 университетов и НИИ закупят на них оборудование

В Минобрнауки РФ подвели итоги грантового конкурса на обновление приборной базы, который проводился в рамках национального проекта "Наука и университеты". В результате целевую поддержку из бюджета получат 199 университетов исследовательского профиля, НИИ и научных центров.

"Принять решение о предоставлении в 2021 году грантов 199 ведущим организациям, соответствующим критериям отбора", - такой вердикт содержится в протоколе заседания конкурсной комиссии. Документ опубликован восьмого июля на официальном сайте Минобрнауки.

Суммы выделяемых грантов существенно и даже кратно отличаются: в одном случае это 8-10 миллионов рублей, в других - 80-100 и даже 185. Наиболее крупные гранты получат научные и научно-образовательные организации с именем. В их числе Физико-технический институт им. Иоффе, Физический институт им. Лебедева. Институт прикладной физики (все три - из состава РАН), а также МГУ им. Ломоносова и НИЦ "Курчатовский институт".

В этом году заявки на такой конкурс принимались с 10 по 29 июня и только от тех научных организаций и университетов, которые не получали аналогичный грант в 2020 году. Было и другое ограничение: не рассматривались заявки от участников параллельно развернутой программы стратегического академического лидерства (официально стартовала 24 июня 2021 года под названием "Приоритет-2030").

Вместе с заявкой на грант организация-претендент должна была предоставить программу обновления приборной базы, обоснование цен планируемого к закупке оборудования, а кроме того - определить цель таких приобретений и взять на себя обязательство о ее достижении.

В этом году на конкурсной основе распределено восемь миллиардов рублей, предусмотренных нацпроектом "Наука и университеты" на обновление приборной базы. В 2020 году на эти цели было выделено тринадцать миллиардов, в 2019 году - 4,35 миллиарда рублей.