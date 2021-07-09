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09.07.2021 14:26
Рубрика: Общество

Попова: Преобладание штаммов коронавируса может зависеть от погоды

Текст: Елена Манукиян

Ученые изучают возможность циркуляции штамма коронавируса "дельта" именно в жаркую погоду. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Конечно, это только гипотеза, и ее нужно проверять", - сказала она.

Попова пояснила, что штамм "дельта" - это индийский вариант коронавируса. Сегодня он циркулирует почти в 100 странах мира и преобладает на территории России. По ее словам, у всех он проявляется по-разному.

"В этом его коварство, что человек, вроде бы не имеющий никакой патологии, встречаясь с вирусом может тяжело заболеть", - пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова напомнила, что результатом мутации этого штамма стало появление варианта коронавируса "дельта плюс". В России был описан только один случай заболевания им в апреле. При этом обнаружен он был совершенно случайно. Женщина, которая была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Фактически он у нее протекал бессимптомно.

При этом именно штамм "дельта плюс" во всем мире считается наиболее опасным вариантом коронавируса.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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