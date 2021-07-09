Пушков заявил о заблуждении Байдена о последствиях вывода войск из Афганистана

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил слова президента США Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских войск.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле. Он также отметил, что Вашингтон сохранит возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости.

"Байден ошибается насчет Афганистана", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, также ошибались Джордж Буш-младший и Барак Обама, которые вели в этой стране безнадежную войну. Не ошибался Дональд Трамп, который давно понял, что надо уходить. "Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян", - заключил сенатор.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибы (движение запрещено в России) ведут себя более воинственно, потому что была договоренность, предполагающая формирование переходной власти, которая должна заняться подготовкой условий для формирования более устойчивых государственных структур. Однако руководители в Кабуле опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. "Получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, оставляют всю ситуацию для решения силовым путем", - отметил Лавров.