Избивший девушку в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ

В Пресненском райсуде Москвы в пятницу, 9 июля, вынесли приговор популярному блогеру Mellstroy, "прославившемуся" после онлайн-эфира, в ходе которого он избил девушку на глазах у зрителей.

"Мировым судьей судебного участка №418 Пресненского района Москвы Бурим Андрей Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "побои". Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев", - сообщили в суде.

Отмечается, что с заработанных в ходе назначенных работ средств будет удержано десять процентов "в доход государства". Кроме того, с осужденного будет взыскано в пользу потерпевшей 22 444 рубля - на понесенные медицинские расходы. В счет же возмещения морального вреда блогер заплатит избитой им девушке еще 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что приговор мог быть и жестче. Вмененная статья предусматривает до двух лет колонии. И именно такого наказания просили адвокаты потерпевшей. В то же время гособвинитель запросил для Бурима исправительные работы на полгода, которые в итоге и были ему присуждены.

Сам блогер на суде признал факт избиения, но просил квалифицировать его как административное правонарушение, а не преступление. Его просьбу следствие и суд разумно проигнорировали.

Судом и следствием было установлено, что в октябре 2020 года блогер Mellstroy в ходе прямого эфира из апартаментов в "Москва-сити" ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.

Стоит отметить, что в последнее время популярные блогеры регулярно попадают в криминальную хронику.