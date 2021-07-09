На Камчатке нашли тела всех погибших при крушении Ан-26

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены останки всех погибших пассажиров и членов экипажа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя санитарной авиации региона.

"По предварительным данным, найдены останки, принадлежащие всем находившимся на борту людям. Они будут направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Напомним, авиакатастрофа на Камчатке произошла 6 июля. Самолет Ан-26 совершал полет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, но внезапно перестал выходить на связь. Спустя несколько часов его обломки нашли примерно в четырех километрах от пункта назначения - на суше и в воде. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе маленькая девочка. Выживших нет.

Останки 19 человек были обнаружены в первые сутки после катастрофы, остальные - сегодня, когда спасатели высадились к обломкам самолета на склоне сопки.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.