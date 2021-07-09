На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях

На Черноморских курортах Кубани открыты 74 пункта вакцинации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта, - написал он. - Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае - откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях".

Как ранее сообщала "РГ", на Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов.

Напомним, ранее власти Кубани приняли решение о заселении в средства размещения туристов с 1 июля при наличии отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации (либо с медотводом) или переболевших коронавирусом (со справкой).

По информации оперштаба Краснодарского края, в регионе за сутки зафиксировали 214 случаев коронавируса, из которых в Краснодаре выявили 58 случаев, а в Сочи - 34. Среди заболевших 90 мужчин и 124 женщины, в том числе 13 детей. Возраст пациентов - от года до 86 лет.