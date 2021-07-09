На Кубани после удара стихии вывезли 11 тысяч кубометров мусора

Сотрудники МЧС устраняют последствия удара стихии на Кубани. В рамках аварийно-восстановительных работ проводится откачка воды с подтопленных территорий. За прошедшие сутки из 46 частных домов откачано 3086 кубических метров воды. Всего откачано около 360 тысяч кубических метров из 526 домов. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Очистка территорий от мусора и ила проводится по заявкам жителей. За прошедшие сутки очищено 1760 квадратных метров (всего почти 35 тысяч), вывезено 710 кубических метров мусора (всего чуть более 11 тысяч), проведена дезинфекция пострадавших помещений общей площадью 302,9 квадратного метра (всего около 18 тысяч), а также расчищены водоотводные каналы протяженностью 4,5 километра (всего 10 километров).

На сегодня запланированы мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ, оценке материального ущерб и оказанию психологической помощи пострадавшему населению от ЧС. К ликвидации последствий привлечено 2641 человек и 461 единица техники. Также задействована аэромобильная группировка с 70 людьми и 12 единицами техники (при максимальной численности).

Кстати, на Кубани с 9 по 12 июля действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Напомним, с 4 июля на регион обрушился ливень. В Сочи он шел почти 12 часов. Так, за сутки выпала месячная норма осадков. Были подтоплены 70 частных домов и пострадали более 300 человек. Затем стихия обрушилась и на другие территории региона: режим ЧС был объявлен в пяти районах Кубани.