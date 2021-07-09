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09.07.2021 12:44
Рубрика: Происшествия

На Урале экс-директора "Титановой долины" осудили за взятку на 10 лет

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга огласили приговор по делу о взятке бывшему топ-менеджеру особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. Также осудили его посредника Михаила Шилиманова.

Для экс-директора "Титановой долины" запросили 14 лет колонии

Кызласов признан виновным в получении взятки через посредника, а Шилиманов - в посредничестве во взяточничестве.

Обоим фигурантам назначили отбывание срока в исправительной колонии строгого режима со штрафом в однократном размере взятки - 13 миллионов рублей. Кызласов осужден на 10 лет, Шилиманов - на 9. Последнему суммировали этот приговор и предыдущий по делу о мошенничестве.

"Кроме того, по ходатайству Следственного комитета в обеспечительных целях был наложен арест на имущество", - отметил пресс-секретарь СК области Александр Шульга.

Решение суда стороны могут обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, на этой неделе прошли прения сторон. Гособвинитель запросил для обоих более строгое наказание: лишение свободы на 14 лет, для Кызласова - двукратный размер взятки, для Шилиманова - однократный. Также обсуждалось лишение обоих права занимать определенные должности, однако суд не посчитал нужным удовлетворить этот пункт.

По данным Следственного комитета, в мае 2019 года по результатам торгов ОЭЗ и некая организация заключили договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ в "Титановой долине". Сам подрядчик работы не проводил и нанял другую компанию.

В июле 2019 года топ-менеджер потребовал у коммерческого директора организации взятку в размере 10 миллионов рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а также грозился не перечислить деньги за сделанную работу. В дальнейшем генеральный директор увеличил сумму взятки до 13 миллионов рублей и предложил знакомому стать его посредником.

- В кафе в центре Екатеринбурга обвиняемый принял от директора компании-подрядчика взятку в 30 тысяч рублей, а также - муляжи купюр на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Непосредственно после этого обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ там же, в заведении, - рассказала пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова.

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