Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское"

В России термины "шампанское" и "коньяк" считаются обозначениями, вошедшими во всеобщее употребление для обозначения вида товара. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспатенте.

"Таким образом, их использование не может вводить потребителя в заблуждение в отношении места происхождения товара", - уточнили в ведомстве.

При этом наименования Champagne и Cognac могут создавать у потребителя ложное впечатление о географии производства. Поэтому российские производители не могут использовать их на этикетках.

"Слова "шампанское", "коньяк" и "кальвадос" могут быть указаны буквами латинского алфавита только изготовителями алкогольной продукции соответствующих географических регионов", - подчеркнули в Роспатенте.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон, согласно которому называть игристое вино шампанским в России теперь смогут только российские производители. Иностранные производители обязаны указывать на этикетке вид винодельческой продукции - "игристое вино".

Позднее один из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy предупредил российских покупателей о временной приостановке поставок. При этом компания согласилась сменить название на контрэтикетках с "шампанского" на "игристое вино" для российского рынка.