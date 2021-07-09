Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета

По его словам, оформить документы можно и через дипмиссии - египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии на прием необходимо записаться заранее на сайте дипмиссии.

"Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что россияне, получившие вакцину "Спутник V", смогут въехать в Египет без ПЦР-тестов через 14 дней после введения второго компонента препарата. При этом необходимо предоставить сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины.

Все остальные туристы должны предоставить тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до въезда. Сдать ПЦР-тест можно и в египетских аэропортах после прилета.

В четверг президент Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты, который действовал с 2015 года после катастрофы российского самолета в результате теракта.