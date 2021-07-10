Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом

Афганистан обратился за помощью к другим странам. "Мы призываем внешних партнеров оказать поддержку силам обороны и безопасности в борьбе с терроризмом", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник президента республики по нацбезопасности Хамдулла Мохиб. При этом он отметил, что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны. "Мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами", - сказал Мохиб.

Говоря о повышенной активности представителей "Талибана" (запрещенная в России организация) советник подчеркнул, что Кабул признает за ними право стать легитимной политической силой наряду с другими партиями. "Конечно, есть риск, что подобные формирования превратятся в ополчение со своей собственной повесткой, что чревато гражданской войной", - добавил советник лидера страны.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. "Мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - цитирует министра РИА Новости.