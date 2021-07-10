Новости

Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 09.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 09.07.2021
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 09.07.2021
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 09.07.2021
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 09.07.2021
Немец потребовал выплатить компенсацию России за нападение на СССР 09.07.2021
Власти Армении продлили карантин до 20 декабря 09.07.2021
Вратарь "Зенита" Лунев перешел в "Байер" 09.07.2021
Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 09.07.2021
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 09.07.2021
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 03:10
Рубрика: В мире

Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом

Афганистан обратился за помощью к другим странам. "Мы призываем внешних партнеров оказать поддержку силам обороны и безопасности в борьбе с терроризмом", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" советник президента республики по нацбезопасности Хамдулла Мохиб. При этом он отметил, что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела страны. "Мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе и за его пределами", - сказал Мохиб.

Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
США снимают с себя ответственность за будущее Афганистана

Говоря о повышенной активности представителей "Талибана" (запрещенная в России организация) советник подчеркнул, что Кабул признает за ними право стать легитимной политической силой наряду с другими партиями. "Конечно, есть риск, что подобные формирования превратятся в ополчение со своей собственной повесткой, что чревато гражданской войной", - добавил советник лидера страны.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. "Мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - цитирует министра РИА Новости.

В мире Ближний Восток Афганистан Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
СБ ООН впервые одобрил совместную резолюцию России и США
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19