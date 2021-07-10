Как проходит праздник "Купалье" в Александрии

Яркой точкой на карте белорусского агрогородка Александрия на берегах полноводного Днепра, где 10 июля с самого утра собирает друзей республиканский праздник "Купалье", стало многоцветие торговых площадей, на которых глаза разбегаются от изделий 800 народных мастеров.

Но вне конкуренции в этом году, уточняет БЕЛТА, стал национальный рушник как символ народного единства. Поэтому у гостей праздника будет возможность познакомиться с ткацким искусством и уникальным культурным наследием, а мастерицы из различных регионов Синеокой на аутентичных станках XVIII-XIX веков проведут мастер-классы по изготовлению рушников с узорами и вышивкой.

А в шатре "Белпошты" любой желающий сможет бесплатно отправить с праздника тематическую открытку во все концы республики, пояснили организаторы фестиваля.

Кстати, белорусское село гордится и своим техническим вооружением. Об этом можно судить и по десятку выставочных экземпляров Минского тракторного завода, который решил представить свои новейшие разработки от 9 до 130 л.с, в том числе и мини-тракторы, которые используются на приусадебных участках.

Выставка в Александрии, убежден ведущий инженер предприятия Василий Гнечик, обладает серьезным имиджевым потенциалом. "Приходят специалисты аграрного сектора со своими проблемами, с которыми сталкиваются во время работ. А мы даем советы и консультации", - поясняет он.

Неподалеку от выставки техники разместилась малая площадка праздника, где "до первой звезды" запланированы концертные выступления. Здесь же пройдет премьера мюзикла областной филармонии "Вянок на вадзе". А после полудня гостей фестиваля приглашают на его торжественное открытие.

В этом году, как уже сообщал "СОЮЗ", в Александрию приехали умельцы с далекой Камчатки, представив традиционные ремесла северных народов: изделия из когтей медведей, кожи животных, меха и даже костюм из чешуи дикого лосося.

"Мы впервые приехали в Беларусь," - рассказал агентству представитель делегации Андрей Адуканов, добавив, что добирались, конечно, долго. "Автобусы, снегоходы, собачьи упряжки, поезда, - мы сменили много видов транспорта". Но цель, по его словам, как всегда, оправдывает средства. "Познакомились с работами коллег. Здорово, что у нас есть возможность показать и свою культуру, и познакомиться с традициями белорусов", - резюмировал камчадал.

Представлена на празднике в Александрии и культура древнего Дагестана. Гости уже успели оценить качество их ковров ручной работы, изделия из дерева в уникальной технике - унцукульская орнаментальная насечка по дереву, которую привез мастер в третьем поколении Магомедали Магомедалиев.

"Орнаментальная насечка по дереву - очень сложный вид прикладного искусства", - признался резчик по дереву. Кстати, он уже в третий раз посещает Александрию, и у дагестанских мастеров за это время уже появились на белорусской земле свои поклонники.

"Мне очень нравится фестиваль. С каждым годом он становится все лучше и лучше. А главное, это отличная возможность пообщаться со старыми друзьями, встретить новых товарищей. В этом году после "Купалья" впервые поедем на "Славянский базар". Такие праздники - это отличная возможность узнать поближе другую культуру", - констатировал российский мастер.

А для самых маленьких гостей республиканского праздника, сообщает агентство, тоже подготовлен целый букет развлечений. Традиционно это будет "Свята цырка", а из новых площадок - перформанс от Могилевского областного театра кукол.

Словом, признаются организаторы народного торжества, "атмосфера праздника нравится и детям, и взрослым". В Александрию приезжают из многих регионов страны. "Все хотят посмотреть на праздник. Некоторые берут отгулы, а кто-то специально планирует отпуск на это время", - поделилась своими эмоциями жительница агрогородка Ляна Сакович.

А вечером многотысячный праздничный хоровод ожидает необычный гала-концерт, после которого состоятся яркий фейерверк и дискотека.