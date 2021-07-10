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10.07.2021 14:56
Рубрика: Происшествия

На Западе "отравление" Навального стали расследовать еще до его госпитализации

Текст: Иван Петров

Благодаря опубликованному Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчету за 2020-й год вскрылись любопытные детали громкой истории об экстренной госпитализации блогера Алексея Навального. Оказалось, что 20 августа прошлого года эта организация по запросу Германии уже сформировала техническую комиссию для проверки информации об отравлении Навального. Но российского блогера сняли с самолета и госпитализировали в омскую больницу как раз 20 августа. То есть еще до того, как блогеру стало плохо на борту самолета и понадобилась экстренная посадка, на Западе уже начали расследовать его отравление.

Логично было, если бы это произошло после транспортировки Навального в Берлин. Но на тот момент даже еще никто не знал не только о том, что Навальный окажется в Германии, но и даже о проблемах с его здоровьем.

Фото: iStock
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После опубликованного отчета ОЗХО в очередной раз напрашивается вывод, что вся история с "отравлением" Навального была срежиссирована западными спецслужбами.

Напомним, Алексея Навального в августе 2020 года госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете по пути из Томска. По итогам всесторонних медицинских обследований омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Однако, на Западе позднее выдумали историю про отравление блогера боевым ядом "Новичок". Предоставить подтверждения этому российской стороне власти европейских стран отказались.

Алексей Навальный в настоящее время осужден сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

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