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10 июля 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 9 июля 2021 года № 309 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Новгородской области"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в пункте 2517 слова "до 10 июля 2021 года" на "до 01 августа 2021 года";

1.2. Изложить пункт 2519 в редакции:

"2519. Юридическим лицам (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств федерального бюджета) и индивидуальным предпринимателям представлять информацию о работниках, исполняющих профессиональные (служебные) обязанности, еженедельно до 12.00 по пятницам посредством размещения на портале covid.novreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация должна включать:

наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя);

код ОКВЭД основной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя);

ИНН, телефон, адрес электронной почты (при наличии);

дата представления информации;

сведения об общей численности работников юридического лица (индивидуального предпринимателя), в том числе:

количество работников, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР (чел.);

количество работников, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) по результатам тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 (чел.);

количество работников, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию (чел.);

количество работников, имеющих медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.06.2021 (чел.).

Министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области обеспечить проведение анализа размещенной на портале информации и еженедельно представлять доклад на заседании штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области.".

2. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 21.06.2021 № 288 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97", изложив подпункт 1.6 в редакции:

"1.6. Дополнить пунктом 2518 следующего содержания:

"2518. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить допуск к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, осуществляемых на коммерческой основе, не реже одного раза в 7 календарных дней, следующих категорий работников:

гостиничного бизнеса (код ОКВЭД 55), санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4);

сфер пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт) (код ОКВЭД 49.3), автозаправочных станций (код ОКВЭД 47.3), общественного питания (код ОКВЭД 56), предоставления услуг в сфере туризма (код ОКВЭД 79), розничной торговли (код ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 47, за исключением 47.3);

медицинских организаций частной формы собственности (код ОКВЭД 86), образовательных организаций частной формы собственности (код ОКВЭД 85) и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения частной формы собственности (коды ОКВЭД 87, 88);

органов государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Новгородской области, а также подведомственных им организаций;

организаций иных сфер экономической деятельности, в которых менее 60 % от общего числа сотрудников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте, прошли полный курс вакцинации против COVID-2019 с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG).

Рекомендации, предусмотренные первым-шестым абзацами настоящего пункта, не распространяются на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.08.2021, либо которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

3. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01.10.2021.

4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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