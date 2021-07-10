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10.07.2021 16:06
Рубрика: Происшествия

Практически все очаги лесных пожаров в Челябинской области локализованы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Действующая в Челябинской области группировка сил МЧС локализовала практически все очаги природных пожаров на территории региона. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

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"В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 гектаров. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы", - сообщил Денисов.

По его словам, один из очагов сейчас угрожает населенному пункту, расположенному в двух километрах. На месте сосредоточена группировка МЧС, проложена минерализованная полоса. Пожарные готовы встретить огонь на границе населенного пункта, а в случае ухудшения погодных условий и заброса очагов на здания, готовы ликвидировать пожары с минимизацией ущерба.

В целом работе экстренных служб на оперативном штабе в Челябинской области дана положительная оценка. По словам Денисова, пожарным, сотрудникам лесных служб и добровольцам в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня боле 1800 домов. Сгорели 72 здания, что говорит об успешной минимизации последствий лесных пожаров.

- Мероприятия со стороны органов исполнительной власти выполнены, группировка, которая была предназначена для защиты населенных пунктов, введена заблаговременно. Но, к сожалению, условия сложились таким образом, что не все было подвластно человеческой силе. Это стихия, это форс-мажор, где ликвидировать ситуацию не представлялось возможным, можно было только ее смягчить, - пояснил после облета территории пожаров Илья Денисов.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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Губернатор области Алексей Текслер также оценил работу пожарных и спасателей "на отлично". Он отметил мужество огнеборцев, подчеркнув, что некоторые здания не удалось отстоять из-за природы пожара. Это был огненный шторм, который буквально за считанные минуты доходит до построек. Скорость распространения огня достигала 150 метров в секунду.

Как уже сообщала "РГ", природный пожар возник на территории юга Челябинской области в пятницу. В условиях аномальной жары и штормового ветра всего за сутки его площадь выросла до 14 тысяч гектаров. В эпицентр попали несколько населенных пунктов. Один человек погиб.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

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