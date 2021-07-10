В челябинских храмах организуют сбор помощи погорельцам на юге области

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к прихожанам с призывом помочь жителям пострадавших от огненной стихии сел на юге Челябинской области. В ближайшее время в храмах региона для них будет организован сбор средств и вещей, сообщили в субботу в челябинской митрополии.

- Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с призывом молиться о прекращении лесных пожаров и сборе помощи погорельцам. Он сообщил, что региональные и муниципальные органы власти, силовые ведомства и спасатели делают всё возможное, чтобы не допустить разрастания масштабов стихийного бедствия, предотвратить жертвы и разрушения, помочь людям, потерявшим жильё или эвакуированным из собственных домов, - отметили в митрополии.

"Мы с вами не должны оставаться в стороне. Призываю всех верующих оказать помощь погорельцам. Знаю, что в Магнитогорской епархии, к которой относятся пострадавшие районы, уже предпринимаются необходимые меры. В ближайшее время в храмах нашей митрополии будет организован сбор денежных средств и вещей в помощь пострадавшим от лесных пожаров. Помните о том, что оказавший милость обездоленному человеку оказывает ее Самому Господу", - заявил Алексий.

Как уже сообщала "РГ", природный пожар возник на территории юга Челябинской области в пятницу. В условиях аномальной жары и штормового ветра всего за сутки его площадь выросла до 14 тысяч гектаров. В эпицентр попали несколько населенных пунктов. Один человек погиб.