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11.07.2021 23:58
Рубрика: В мире

Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине

Текст: Андрей Васильев
Инвестор "Северного потока-2" ответил на заявление США о "грязном газе"

Введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2", приостановивших работы, нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил генеральный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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По его словам, США подорвали доверие России и поставили под угрозу экономические интересы Украины. Глава Nord Stream также напомнил о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в мае 2015 года дала понять, что "транзит газа через Украину должен быть обеспечен на постоянной основе даже после завершения строительства "Северного потока-2".

Варниг также отверг сообщения о проблемах с сертификацией работ, требуемой лицензирующими органами. "Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем требованиям и международным отраслевым стандартам", - резюмировал немецкий бизнесмен, добавив, что все строительные работы по укладке трубопровода завершатся в августе. Ранее Handelsblatt называла Варнига, генерального директора Nord Stream 2, операционная компания которой расположена в швейцарской налоговой гавани Цуг, самым влиятельным немецким бизнесменом, работающим с Россией.

В мире Европа Германия В мире США В мире экс-СССР Украина Экономика ВЭД Газопровод "Северный поток-2"

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