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11.07.2021 06:04
Рубрика: Общество

Названы три продукта, любителей которых чаще всего поражает инфаркт

Текст: Оксана Грибанова

Риск появления серьезных проблем с сердцем, вплоть до сердечного приступа, напрямую зависит от диеты, напомнили зарубежные медики. При этом можно выделить несколько продуктов, употребление которых особенно опасно для сердечно-сосудистой системы, передаёт Express.

Фото: iStock
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Один из самых вредных - бекон. Вместе с ним в организм поступает большое количество насыщенных жиров, провоцирующих увеличение уровня плохого холестерина (ситуация усугубляется, если вы любитель жареного бекона). Последний связан с повышенным риском развития сердечного приступа и инсульта.

Кроме того, в беконе много соли и консервантов, что также связано с риском развития сердечных недугов. Также медики напомнили, что опасно для сердца употребление слишком большого количества говядины, баранины и свинины. Такая пища связана и с высоким риском диабета.

Вызывает тревогу и состав различных кексов, пирожных, печенья, в которых могут содержаться добавленный сахар и транжиры. Среди полезных для сердца продуктов названы орехи, бобовые, мясо птицы без кожи, яйца, оливковое масло, цельнозерновые, а также фрукты, овощи и рыба.

Снизить риск инфаркта почти вдвое можно с помощью употребления морской рыбы два раза в неделю, ранее заявили врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург. В частности, регулярное употребление продукта снижает риск образования тромбов, в том числе за счет Омега-3 жирных кислот, витамина D, витаминов группы B.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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