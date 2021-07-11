Пять плюсов и пять минусов Skoda Kodiaq

Плюсы

1. Помимо презентабельного дизайна важнейшим достоинством Skoda Kodiaq видится его размер. Этот "чех", как известно, делит платформу с Volkswagen Tiguan, но даст последнему солидную фору и по длине (+188 мм), ширине (+46 мм) и колесной базе (+112 мм). Дорожный просвет составляет 188 мм, что неплохо для семейного SUV.

Задние двери Kodiaq по факту - самые широкие в сегменте. Это означает упрощенный доступ в салон, а поскольку двери здесь полностью прикрывают пороги, при высадке и посадке не будет пачкаться одежда. Кроме того, кузов Skoda Kodiaq снабжен мощным пластиковым обвесом, защищающим кроссовер от контактов с элементами городской инфраструктуры. Багажник "чеха" также вне конкуренции - объем варьируется от 565 л до 1980 л. При этом Kodiaq за доплату может быть семиместным, чем может похвастаться далеко не каждый конкурент.

Фото: Юрий Зубко / РГ

2. Еще один "конек" Skoda - фирменные "умные решения" и широкие возможности трансформации салона представлены в Kodiaq в полной мере. Упомянем в связи с этим диван с настройкой в продольном направлении. Седокам первого и второго рядов сидений обеспечен без преувеличения царский простор. При складывании кресел двух задних рядов получается абсолютно ровная площадка.

Арсенал Simply Clever наличествует здесь в приличном объеме: зонтики уложены в торцах дверей, скребок для льда - под лючком топливного бака, подстаканники с характерными выемками придержат для вас донышко бутылки, чтобы можно было открутить крышку одной рукой. Или, скажем, можно заказать "самолетный" спальный набор - откидывающиеся "уши" в задних подголовниках и пледы в фирменных чехлах. Что касается экстерьера, при открывании дверей выезжают защитные пластиковые накладки, прикрывающие торцы.

Фото: Пресс-служба Skoda

3. Мультимедиа и гаджетам "чеха" также можно позавидовать. В основании центральной консоли утоплена беспроводная зарядка. За комфорт и безопасность отвечают активный круиз-контроль, системы автоподруливания в полосе, контроля слепых зон, аварийного торможения, ассистент выезда с парковки задним ходом и полностью светодиодная оптика.

Развлекательные системы с дисплеями на 6.5 до 8 дюймов поддерживают точку доступа в интернет и сервисы Apple CarPlay и Android Auto. В более дорогих исполнениях мультимедиа (Columbus и Amundsen) доступна русифицированная навигация. Есть система усиления голоса водителя. Система кругового обзора Area View выдает картинку высокого разрешения с четырех широкоугольных камер и может отображаться в нескольких разных форматах, включая вид сверху. Опционально доступен электропривод багажной двери со взмаховым датчиком. "Зимний пакет" включает подогревы всех сидений, лобового стекла, внешних зеркал и руля.

Фото: Юрий Зубко / РГ

4. Моторная линейка грамотно соотнесена с габаритами и массой "чеха". Даже начального 1,4-литрового 125-сильного бензинового турбоагрегата, который агрегатируется с 6-ступенчатой "механикой" и передним приводом, хватает для активного передвижения по городу и обгонов на трассе. Машина с тем же мотором, форсированным до 150 л.с., 6-ступенчатым преселективом и трансмиссией 4х4 демонстрирует сопоставимую приемистость.

Ну а на вершине гаммы расположились вариант с 2-литровым 180-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым "преселективом" и полным приводом, а также дизельная версия 2.0 TDI DSG7 4x4, где с мотора на тяжелом топливе снято 150 л.с. Оба последних варианта больше всего подходят движения по бездорожью и быстрых марш-бросков по шоссе, особенно с полной загрузкой салона. Во всех случаях современные моторы и трансмиссии обеспечивают невысокий расход топлива (7,1 л/100 км для наиболее ходовой версии 1.4 TSI DSG 4x4), что также является конкурентным преимуществом.

Фото: Пресс-служба Skoda

5. Ходовые характеристики Kodiaq - одни из лучших в сегменте. Платформа MQB, независимые подвески и точный руль способствуют тому, что этот SUV стабилен на прямой и азартно рулится в виражах.

В щедро оснащенных версиях "пятидверка" может похвастать адаптивной подвеской с алгоритмами Normal, Sport и Comfort.

А в подготовленной для езды по проселку комплектации Scout уже в базе имеется более агрессивный обвес из неокрашенного пластика, стальная защита двигателя, дополнительная защита тормозных и топливных магистралей и селектор выбора режимов движения с дополнительным алгоритмом Off-Road (особые настройки привода и противобуксовочной системы).

Наконец, заявленный клиренс Scout - 194 мм, на 6 мм больше, чем у остальных версий. На разбитом асфальте и грунтовках плотная подвеска хорошо держит удар, противостоя пробою амортизаторов. Основа внедорожного потенциала - муфта Haldex пятого поколения помогает справляется с диагональным вывешиванием. При этом муфта не боится перегрева и допускает долгую пробуксовку.

Минусы

Фото: Пресс-служба Skoda.

1. Обзор с водительского кресла не оптимален. Во-первых, внешние зеркала с учетом немаленьких внешних габаритов могли бы быть и крупнее. Во-вторых, за пухлыми кузовными стойками вполне может "спрятаться" пешеход или неприметный столбик во дворе. Аналоговая "приборка", предлагающаяся для подавляющего числа комплектаций, не очень хорошо читается: светлые цифры на сером фоне - не оптимальное решение.

В педальном узле отмечается большой перепад высот между педалями. Привыкнуть можно, но по части эргономике здесь - прокол, особенно если речь идет о трехпедальной версии (с "механикой"). Наконец, при заказе опционального третьего ряда на "галерке" с комфортом разместятся разве что дети или подростки. Взрослые ростом около 180 см подопрут головою потолок.

Фото: Пресс-служба Skoda

2. Несмотря на статус флагмана линейки кроссоверов уровень отделочных материалов в салоне не самый высокий. Процент жестких пластиков высок, что со временем отражается на эксплуатации. В частности, пластик на средней части дверных карт не самый презентабельный и гулкий. По мере "старения" автомобиля в салоне заводятся "сверчки" и появляются скрипы. Разбросанная во многочисленных кармашках и вещевых нишах "мелочевка" дребезжит во время езды по грунтовкам и разбитому асфальту.

Фото: Пресс-служба Skoda

3. Подвеска "чеха" настроена с прицелом на азартную управляемость и минимизацию кренов. Соответственно, в особенности на 19-дюймовых колесах с низкопрофильными шинами плавность хода далека от идеала - дорожные изъяны транслируются в салон, машину потряхивает на дорожных неровностях и при проезде "лежачих полицейских".

Фото: Пресс-служба Skoda

4. Проходимость даже полноприводных версий - лишь на минимально приемлемом уровне для движения по бездорожью. Во-первых, базовый клиренс Kodiaq, повторимся, 188 мм, а кузовные свесы и межосевое расстояние не маленькие, а штатная защита картера двигателя с завода - пластиковая. Кроме того, здесь нет возможности заблокировать межосевую муфту.

Фото: Ренат Закиев/ РГ

5. Против Kodiaq работает стереотип, засевший в головах "знатоков", о ненадежности преселективных "роботов" DSG. Такая репутация сложилась давно и, увы, не на пустом месте. В минувшие 10 лет у многих моделей Volkswagen Group "сырые" преселективные трансмиссии действительно не дохаживали даже гарантийный срок.

Сегодня "детские болезни" полностью излечены, но осадочек, что называется, остался. Другой фактор, останавливающий клиентов от покупки этого массового семейного автомобиля - это ценовая вилка 1 829 000 - 3 793 000 рублей. Понятно, что наиболее продвинутые технологии вы получаете в дорогих версиях, которые не всегда по карману.