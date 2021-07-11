В Москве зафиксировали очередное происшествие с участием модного двухколесного транспорта. Неизвестный на самокате сбил девушку в центре столицы и поспешил скрыться, а пострадавшей пришлось обращаться к медикам. Они диагностировали у нее закрытый перелом ребра и гематомы.

В полиции об этом узнали от врачей - из медучреждения поступила телефонограмма, как и положено в таких случаях. В главном управлении МВД России по Москве рассказали, что начали проверку. Пострадавшей девушке 26 лет, по ее словам, авария случилась на улице Земляной Вал, 3/1. Это часть Садового кольца неподалеку от Старой Басманной улицы в центре Москвы.

Напомню, вокруг поведения любителей самокатов, особенно электрических, не стихают споры на протяжении последних лет. В этом сезоне проблема стала еще острее - число ДТП с участием самокатчиков резко выросло. Все чаще стали говорить о необходимости разработки правил для этого вида транспорта, поскольку его владельцы нередко ездят по тротуарам со скоростью автомобилей.

Москва перешла от слов к делу одной из первых. В городе создали так называемые медленные зоны, где на прокатных электросамокатах нельзя разогнаться больше определенной скорости - 10-15 километров в час. Развить большую скорость не позволяет электроника. Сейчас таких зон уже больше 60, их число постоянно растет. Ограничения действуют в парках и на улицах с большим пешеходным трафиком.

Свои предложения столичный департамент транспорта отправил и в федеральный минтранс - предложил ограничить скорость самокатов на дорогах и тротуарах и запретить выезжать на этом транспорте на магистрали.