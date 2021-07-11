Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Twitter полёт миллиардера Ричарда Брэнсона к границе атмосферы с космосом.

По словам Рогозина, это событие значимо с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества.

"Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса", - написал он.

Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса — РОГОЗИН (@Rogozin) July 11, 2021

Ранее Брэнсон рассказал о своём резонансном полёте, заявив, что "к такому нельзя подготовиться в полной мере".