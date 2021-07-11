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11.07.2021 22:55
Рубрика: Общество

Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Twitter полёт миллиардера Ричарда Брэнсона к границе атмосферы с космосом.

По словам Рогозина, это событие значимо с точки зрения развития технологий и расширения возможностей человечества.

"Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса", - написал он.

Ранее Брэнсон рассказал о своём резонансном полёте, заявив, что "к такому нельзя подготовиться в полной мере".

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