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11.07.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета

Следователи начали проверку по факту несанкционированного открытия двери самолета пассажиром. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Пассажир самолета авиакомпании "Россия", готовившегося к вылету по маршруту Москва - Анталья, открыл аварийный люк. В результате автоматически был выпущен надувной трап. Борт пришлось заменить, и вылет задержался на четыре часа. Авиакомпания-перевозчик планирует в судебном порядке взыскать убытки с виновника.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Следственный комитет

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