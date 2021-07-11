УАЗ вспомнил об автомобиле для войск ГДР

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях продолжает историческую рубрику. На этот раз компания рассказала о машине для войск ГДР.

"Возможно, кто-то и не в курсе, но на службе Национальной народной армии и пограничных войск ГДР состоял свой, немецкий внедорожник. Автомобиль собрали на заводе в саксонском городе Цвиккау. В некоторых источниках его обозначают Horch P3, в других - IFA P3. Вот только век его оказался короток. С 1962 по 1966 год было выпущено порядка 3000 экземпляров и на этом производство благополучно свернули. Конвейер перепрофилировали под гражданские модели", - поведали в компании.

При этом в армию Германской Демократической Республики стали поставлять технику из СССP. Некоторым из 469-х УАЗов даже повезло поучаствовать в парадах.

Напомним, в конце июня УАЗ анонсировал выпуск новых версий своих внедорожников - у "Патриота" и "Пикапа" появятся автомобили с газо-бензиновым ДВС.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 999 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдётся минимум в 1 270 000 рублей. "Пикап" стоит от 1 024 000 рублей.