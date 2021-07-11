Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.07.2021 20:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил об автомобиле для войск ГДР

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях продолжает историческую рубрику. На этот раз компания рассказала о машине для войск ГДР.

Фото: Пресс-служба УАЗа
Владелец "Патриота" отсудил у УАЗа 1,6 млн рублей. Ему продали б/у авто под видом нового

"Возможно, кто-то и не в курсе, но на службе Национальной народной армии и пограничных войск ГДР состоял свой, немецкий внедорожник. Автомобиль собрали на заводе в саксонском городе Цвиккау. В некоторых источниках его обозначают Horch P3, в других - IFA P3. Вот только век его оказался короток. С 1962 по 1966 год было выпущено порядка 3000 экземпляров и на этом производство благополучно свернули. Конвейер перепрофилировали под гражданские модели", - поведали в компании.

При этом в армию Германской Демократической Республики стали поставлять технику из СССP. Некоторым из 469-х УАЗов даже повезло поучаствовать в парадах.

Напомним, в конце июня УАЗ анонсировал выпуск новых версий своих внедорожников - у "Патриота" и "Пикапа" появятся автомобили с газо-бензиновым ДВС.

В настоящее время цена на УАЗ "Патриот" с механической коробкой передач начинается от 999 000 рублей, внедорожник с автоматической трансмиссией обойдётся минимум в 1 270 000 рублей. "Пикап" стоит от 1 024 000 рублей.

#УАЗ