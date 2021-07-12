Duster с вариатором и турбомотором за 1,5 млн рублей. Ездим по бездорожью

Новая трансмиссия и опции

Признаюсь, изначально настрой к двухпедальному Duster был скорее настороженным. Всё-таки недорогая, (хотя теперь уже, конечно, весьма относительно) популярная модель со своей чёткой и понятной аудиторией, проверенной репутаций и не слишком удачным, как признают даже в самом Renault, опытом с четырёхступенчатой коробкой "автомат", вдруг решает вместо него осчастливить будущих покупателей вариатором.

А если учесть, что и ценник за такое сочетание французы выкатили соответствующий, в 1,5 млн рублей, сама идея такой коллаборации выглядела, мягко говоря, неоднозначной. Впрочем, сетовать на дороговизну - значит совсем абстрагироваться от реальности. А в условиях, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, самое время отказываться от шаблонов - дёшево уже не будет! Но будет ли при этом хотя бы хорошо? Давайте разбираться.

В целом, об особенностях Duster нового поколения, производство которого стартовало весной на заводе в Москве, мы уже рассказывали по итогам поездки в Дагестан. Поэтому сосредоточимся именно на новой версии с вариатором, на которую в Renault возлагают большие надежды. В Duster инженеры поставили вполне прижившийся на ряде моделей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вариатор CVT X-Tronic 8-го поколения, он же Jatco JF016E. Работает он в паре с новым 1,3 литровым турбомотором TCe 150, которому вполне достаточно бензина АИ-92. В отличие от Arkana и Kaptur, где также используется этот вариатор, в Duster коробка была несколько доработана с учётом того, что машина может использоваться в более жёстких условиях.

В частности, в режиме 4WD Lock с принудительно заблокированной многодисковой муфтой гидротрансформатор блокируется намного позже, а именно не на скорости в 12 км/ч как у более ориентированных на городскую эксплуатацию "старших" собратьев, а на скорости в 45 км/ч. Это даёт больше преимуществ именно на бездорожье, в грязи и снижает негативное воздействие на металлические части трансмиссии, повышая её надёжность. Во всех остальных режимах блокировка происходит на скорости 12 км/ч. Ещё одно отличие в настройках вариатора Duster - более плавный отклик педали газа в режиме LOCK. Это сделано для лучшего регулирования тяги, чтобы крутящий момент был более сбалансирован и не уходил в пробуксовку.

Фото: Пресс-служба Renault

На презентации был специально разъяснен вопрос о замене масла в вариаторе. Официально оно залито на весь срок службы и менять самостоятельно его не требуется, но если вдруг такая необходимость все-таки возникнет, то трансмиссия сама даст соответствующий сигнал и при очередном ТО механики это увидят. В целом в Renault считают, что машина с таким мотором и вариатором до серьезного ремонта может пройти 400-450 тысяч километров.

Новая топовая комплектация Style порадовала богатством всевозможных опций, позволяющих очень быстро забыть, что Duster это "бюджетник" со стажем. Здесь есть всё, к чему привыкли обладатели машин более высокого класса - камеры кругового обзора, продвинутая мультимедийная система EasyLynk с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев задних сидений и USB-разъёмы для задних пассажиров, климат-контроль, эффектные вставки из экокожи на дверях впереди, задние парктроники, обогрев руля, датчики света и дождя.

Отдельно стоит отметить штатную навигацию "Яндекс.Авто" с бесплатным доступом в интернет на несколько лет, который раздает блок ЭРА-ГЛОНАСС, а также возможность с помощью специального мобильного приложения запускать и глушить двигатель, открывать и закрывать двери, получать информацию об автомобиле, включая его местонахождение и уровень топлива.

Раньше обладатели Duster большинства из этих продвинутых опций даже за доплаты были попросту лишены. Теперь Renault решила сыграть на "чужом" поле, привлекая внимания к кроссоверу новой, более молодой, взыскательной и, конечно, платежеспособной аудитории, которая нужна машина не только для покатушек по бездорожью, но и для комфортной езды в городских условиях.

Как едет

Фото: Пресс-служба Renault

Проверять топовый Duster мы собрались в Тульской области. На трассе М-2 кроссовер порадовал хорошей динамикой с плавными, почти незаметным переключением семи виртуальных передач. До "сотни" автомобиль разгоняется за 10,4 секунды, что на 0,3 секунды быстрее "механики". Для повседневных нужд и обгонов вполне хватит. Расход топлива тоже порадовал, колеблясь в районе 8-9 литров на "сотню".

Турбомотор на скорости не жужжит, напротив, работает достаточно тихо, зато откровенно "пустой" руль не давал совсем уж полностью расслабиться. Всему виной здесь электроусилитель руля, пришедший на смену гидроусилителю. Зато теперь куда меньше отдаются на руль неровности покрытия, хотя кому-то этой обратной связи может и не хватать.

Конечная цель маршрута - Романцевские горы. Весьма необычный "природно-антропогенный" комплекс, представляющий собой ряд причудливых терриконов и заполненных водой карьеров, где много лет назад добывали уголь. Сейчас сюда ежедневно приезжают отдохнуть сотни людей, большинство из которых оставляют свои автомобили на парковке внизу и обследуют обширную территорию пешком.

Фото: Пресс-служба Renault

На бездорожье Duster не разочаровал. Наличие вариатора никак не повлияло на проходимость кроссовера. Турбомотор демонстрирует 250 Нм при 1700 оборотах, это даже больше, чем у дизеля с механикой. Учитывая небольшую массу, с такой тягой автомобиль бодро взбирается на вершину любого подъёма и уверенно передвигается по грязевой жиже.

Однако мы приехали сюда совсем с другой целью, поэтому неспешно, но уверенно карабкаемся вверх по крутому косогору, аккуратно объезжая полуголых туристов. Несмотря на уклон, забраться на вершину рукотворного холма оказалось вполне возможно даже в режиме переднего привода.

Фото: Пресс-служба Renault

Самые разнообразные попытки поставить кроссовер в тупик раз за разом терпели неудачу. И диагональное вывешивание, и крутые, в районе 45 градусов, подъёмы почти без разгона, и разбитая грунтовка с грязью, со всем этим Duster справился очень уверенно и как-то даже буднично.

Да, назвать эти испытания экстремальными язык не повернётся, но при этом и придраться ведь было не к чему - никакого недовольства вариатор на внедорожном участке не выказывал, проходимость, как всегда, отличная.

А это значит, что увлекательно проводить время на бездорожье теперь можно будет не только заядлым любителям этого дела на проверенном "механическом" Duster, но и вполне обычным хипстерам, которые в основном будут ездить на асфальте за рулём двухпедальных автомобилей. И если первый вариант смотрится в мегаполисе скорее чужаком, то Duster с вариатором уверенно себя чувствует и в городе, и на природе.

Итоги

Фото: Пресс-служба Renault

Renault Duster с новым турбомотором и вариатором CVT X-Ttronic приятно удивил своей сбалансированностью и отсутствием выраженных багов.

В автомобиле действительно ничего не напрягает, при этом в нём есть всё, что нужно даже куда более взыскательным покупателям, чем среднестатистический обладатель французского кроссовера. По большому счёту это неудивительно, если снова обратить внимание на ценник - за удобство и положительные эмоции придётся раскошелиться.

Комплектация Style после самого последнего, июльского подорожания, обойдётся уже в 1,5 млн рублей. При этом стоимость базовой версии Duster с передним приводом и 1,6-литровым мотором мощностью 116 л.с. преодолела психологическую отметку в один миллион рублей.

Тем не менее, в сухом остатке новый Duster с вариатором действительно способен разрушить многолетние шаблоны и стереотипы как о нарочито простом, провинциально-деревенском кроссовере без изысков и претензий. Теперь всё иначе - в Renault, наконец, дали поклонникам модели возможность приобрести качественного иной автомобиль при том, что все его основные достоинства никуда не делись.