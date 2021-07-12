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12.07.2021 19:29
Рубрика: Власть

Джабаров: Статья Путина развеивает миф новых руководителей Украины

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Если граждане Украины прочитают статью российского президента, то поймут, что собственные власти ввели их в глубочайшее заблуждение, заявил 12 июля "Российской газете" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

12 июля на официальном сайте главы государства опубликована новая аналитическая статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Прочел этот текст с огромным вниманием, думаю, что не раз еще перечитаю. Это очень глубокий материал, который, по сути, развеивает миф новых руководителей Украины о том, что мы разные народы", - сказал Джабаров.

Сенатор согласен с оценкой, что формирование СССР как союза равноправных государств с правом выхода стало "миной замедленного действия".

"Этим правом республики воспользовались. К сожалению, ничего хорошего из этого не получилось. Сбылась мечта наших врагов раздробить Российскую империю, а потом и Советский Союз. Путин наглядно показал в своей статье, что представляла Украина в составе СССР, какая это была мощная экономика, и во что она превратилась сейчас", - отметил Владимир Джабаров.

"Конечно, в одной статье все не отразишь, но она позволяет разобраться, покопавшись в истории, в тех моментах, когда нас старались разобщить", - заключил законодатель.

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