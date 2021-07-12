Джабаров: Статья Путина развеивает миф новых руководителей Украины

Если граждане Украины прочитают статью российского президента, то поймут, что собственные власти ввели их в глубочайшее заблуждение, заявил 12 июля "Российской газете" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

12 июля на официальном сайте главы государства опубликована новая аналитическая статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Прочел этот текст с огромным вниманием, думаю, что не раз еще перечитаю. Это очень глубокий материал, который, по сути, развеивает миф новых руководителей Украины о том, что мы разные народы", - сказал Джабаров.

Сенатор согласен с оценкой, что формирование СССР как союза равноправных государств с правом выхода стало "миной замедленного действия".

"Этим правом республики воспользовались. К сожалению, ничего хорошего из этого не получилось. Сбылась мечта наших врагов раздробить Российскую империю, а потом и Советский Союз. Путин наглядно показал в своей статье, что представляла Украина в составе СССР, какая это была мощная экономика, и во что она превратилась сейчас", - отметил Владимир Джабаров.

"Конечно, в одной статье все не отразишь, но она позволяет разобраться, покопавшись в истории, в тех моментах, когда нас старались разобщить", - заключил законодатель.