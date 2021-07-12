Hyundai позволит купить новую Creta избранным

Компания Hyundai объявила о начале конкурса, победители которого получат эксклюзивное право на покупку второго поколения Creta в числе первых.

Чтобы подать заявку на участие в акции, нужно зайти на её страницу на сайте марки, ознакомиться с правилами, авторизоваться через личный профиль в социальных сетях, оставить свои контактные данные и перейти к игре.

Обещаны "увлекательный тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения" и "сбор как можно большего количества модификаций кроссовера за отведенное время". Результатами необходимо поделиться в соцсетях, выполнив два условия: добавить хештег #ХочуНовуюКрету и отметить аккаунт бренда @hyundairussia.

Победители, которых окажется не более двухсот, будут определены 24 июля, им будут отправлены ссылки на онлайн-шоурум, в котором можно будет оформить покупку новой Creta до появления её у официальных дилеров. Интересно, что в списке комплектаций для победителей конкурса нет самой дешёвой - Prime (от 1 199 000 рублей).

Официальный старт продаж нового поколения Hyundai Creta намечен на 26 июля 2021 года. Составы комплектаций и цены на модель уже объявлены.