Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.07.2021 10:06
Рубрика: Легковые авто

Hyundai позволит купить новую Creta избранным

Текст: Константин Руссов

Компания Hyundai объявила о начале конкурса, победители которого получат эксклюзивное право на покупку второго поколения Creta в числе первых.

Фото: Пресс-служба Haval.
Первые 300 км на Haval Jolion: Creta, Seltos и Kaptur могут выдохнуть

Чтобы подать заявку на участие в акции, нужно зайти на её страницу на сайте марки, ознакомиться с правилами, авторизоваться через личный профиль в социальных сетях, оставить свои контактные данные и перейти к игре.

Обещаны "увлекательный тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения" и "сбор как можно большего количества модификаций кроссовера за отведенное время". Результатами необходимо поделиться в соцсетях, выполнив два условия: добавить хештег #ХочуНовуюКрету и отметить аккаунт бренда @hyundairussia.

Победители, которых окажется не более двухсот, будут определены 24 июля, им будут отправлены ссылки на онлайн-шоурум, в котором можно будет оформить покупку новой Creta до появления её у официальных дилеров. Интересно, что в списке комплектаций для победителей конкурса нет самой дешёвой - Prime (от 1 199 000 рублей).

Официальный старт продаж нового поколения Hyundai Creta намечен на 26 июля 2021 года. Составы комплектаций и цены на модель уже объявлены.

#Hyundai